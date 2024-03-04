本周香港上市公司公布業績備忘
2024年03月04日 07:15
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本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024/03/04
●亞洲水泥(00743)●末期業績
●Vision Deal-Z(07827)●末期業績
2024/03/05
●海港企業(00051)●末期業績
●和電香港(00215)●末期業績
●置富產業(00778)●末期業績
●越秀交通(01052)●末期業績
●五礦資源(01208)●末期業績
●蔚來集團(09866)●季度業績
2024/03/06
●鷹君集團(00041)●末期業績
●協合新能源(00182)●末期業績
●統一企業(00220)●末期業績
●創科實業(00669)●末期業績
●澳博控股(00880)●末期業績
●REF Holdings(01631)●末期業績
●安德利果汁(02218)●末期業績
●京東物流(02618)●末期業績
●京東集團(09618)●季度業績
2024/03/07
港鐵(00066)●末期業績
●越秀房託(00405)●末期業績
●紛美包裝(00468)●末期業績
●普拉達(01913)●末期業績
●九倉置業(01997)●末期業績
●富智康(02038)●末期業績
●業聚醫療(06929)●末期業績
●嗶哩嗶哩(09626)●季度業績
2024/03/08
●中國誠通(00217)●末期業績
●理文化工(00746)●末期業績
●中興通訊(00763)●末期業績
●碧生源(00926)●末期業績
●中國心連心化肥(01866)●末期業績
●理文造紙(02314)●末期業績
●TOM集團(02383)●末期業績
●大成食品(03999)●末期業績
●中煙國際(06055)●末期業績
●昊海生物(06826)●末期業績
●匯賢產業信託(87001)●末期業績
2024/03/09
●金斯瑞生物(01548)●末期業績
註：以上市公司最新公布資為準。