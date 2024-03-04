本周香港上市公司公布業績備忘

2024年03月04日 07:15
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    本周香港上市公司公布業績參考備忘
    2024/03/04
    ●亞洲水泥(00743)●末期業績
    ●Vision Deal-Z(07827)●末期業績
    2024/03/05
    ●海港企業(00051)●末期業績
    ●和電香港(00215)●末期業績
    ●置富產業(00778)●末期業績
    ●越秀交通(01052)●末期業績
    ●五礦資源(01208)●末期業績
    ●蔚來集團(09866)●季度業績
    2024/03/06
    ●鷹君集團(00041)●末期業績
    ●協合新能源(00182)●末期業績
    ●統一企業(00220)●末期業績
    ●創科實業(00669)●末期業績
    ●澳博控股(00880)●末期業績
    ●REF Holdings(01631)●末期業績
    ●安德利果汁(02218)●末期業績
    ●京東物流(02618)●末期業績
    ●京東集團(09618)●季度業績
    2024/03/07
    港鐵(00066)●末期業績
    ●越秀房託(00405)●末期業績
    ●紛美包裝(00468)●末期業績
    ●普拉達(01913)●末期業績
    ●九倉置業(01997)●末期業績
    ●富智康(02038)●末期業績
    ●業聚醫療(06929)●末期業績
    ●嗶哩嗶哩(09626)●季度業績
    2024/03/08
    ●中國誠通(00217)●末期業績
    ●理文化工(00746)●末期業績
    ●中興通訊(00763)●末期業績
    ●碧生源(00926)●末期業績
    ●中國心連心化肥(01866)●末期業績
    ●理文造紙(02314)●末期業績
    ●TOM集團(02383)●末期業績
    ●大成食品(03999)●末期業績
    ●中煙國際(06055)●末期業績
    ●昊海生物(06826)●末期業績
    ●匯賢產業信託(87001)●末期業績
    2024/03/09
    ●金斯瑞生物(01548)●末期業績
    註：以上市公司最新公布資為準。