Lendela着重個人化　助客戶配對便宜又合適私貸方案

Lendela香港區域總經理Jeremy Tong坦言：「貸款係一個好普遍嘅服務，每十個成年人就有一至兩個人手頭上有一個私人貸款」。

很多人都曾經遇過資金周轉的問題，借貸通常是快速解決方案之一。不過，在市場上眾多的金融機構和借貸產品之中，怎樣找到既便宜又合適的貸款方案，就成為了一大難題。免費貸款配對平台Lendela(中文：借得la)指出，不少香港人都不清楚自己的信用評分而誤打誤撞去借錢，後果是未必取得足夠資金之餘，可能還要「捱貴息」多達幾倍。

Lendela香港區域總經理Jeremy Tong坦言：「其實貸款係一個好普遍嘅服務，每十個成年人就有一至兩個人手頭上有一個私人貸款，只係我哋香港人文化比較少談及呢個話題」。無論是經濟順境逆境，市場上都有借貸的需要，可能是月底還未出糧但要交租，或是突然有醫藥費要支付；甚至是消費需求，例如是過年過節要買禮物，又或是長假期要去旅行，都需要動用一筆資金。

惟他特別提醒市民，在尋找貸款時切勿只被一間金融機構的廣告吸引，最好多比較、多格價，因為「根據我哋公司內部嘅統計，有部分客人嘅貸款年利率可以相差好大。即係如果客人冇比較的話有機會會畀多一定程度嘅年利率」。

事實上，香港的貸款類產品多如雨後春筍，要逐個比較談何容易？而且「客人亦都未必會知道，其實申請貸款時金融機構已經會check客人信貸報告，而查詢信貸報告往往有機會降低佢哋嘅信貸評分。」所謂信貸評分(Credit Score)是根據個人的理財習慣而經過濾及計算得出的評分，任何人擁有任何信貸帳戶，例如信用卡或貸款，甚至曾經申請信貸，都會留下記錄以計算信貸評分。

Lendela正正是一個免費又強大的貸款配對平台，「喺Lendela嗰度申請我哋可以幫客人搵唔同嘅金融機構出一個初批報價 (In-Principal Approval)，完全唔需要查任何信貸報告。」最終可以在不影響個人信貸評分的情況下，幫助客人知悉自己的初批貸款報價。

相對一般網站在輸入資料之後，只會提供一般性、大部分人通用的報價，Lendela優勝之處是根據不同人的財務狀況和需要度身訂造，講求真實和個人化，而且絕無任何隱藏費用。Lendela獨到的模式，興起於瑞典、挪威、丹麥等北歐國家，在疫情前的兩年先後引入到新加坡和香港，最近更登陸澳洲。Jeremy說，公司選擇落戶香港，一來是本地金融基建完善，二來是本地借貸額大之餘，也因為失業率低、人們有工作，還款能力也較高。

要「借得多」又要「借得平」，除了網上服務，Lendela亦有專員跟進協助，節省客人的時間，減少被金融機構拒絕的機會。而Lendela希望在給予客人意見時更進一步，在幫助客人取得合適貸款之餘，也希望客人獲得基本理財知識。

作為獨立的私人貸款配對平台，Lendela目前在亞太區與超過70+間金融機構合作，值得客戶信賴。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介。