港股值得低吸　建議用「槓鈴式」策略部署

雖然目前港股仍未有明顯轉勢反彈信號，惟大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳仍建議，投資者可以「慢慢留意中資股」，等待經濟改善以及市場信心重振。在策略方面則可以「槓鈴式」的方法部署投資組合，考慮慢慢吸納防守力較高的「中特估」板塊，以及大型科技股。

不過，他亦補充指，考慮到中國經濟數據仍未有明顯的好轉，而且從外資角度來看，中國是新興市場之一，投資中國的關鍵在於「增長」，而隨着中資科技股的增長放緩，在外資眼中就「很難與海外的科企如微軟、英偉達等美股七雄(Mega7)」相提併論。

因此，從保守角度考慮，為了避免錯失中國市場投資機會，亦可買入能源、電訊等中特估概念。他解釋指，雖然過去這些舊經濟板塊約只有5%的收入增長並不算高，但隨着整體增長放緩，如今看來這樣的增長「已經不錯」，特別是這類企業通常提供高單位數的息率，算是相當吸引。