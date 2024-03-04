AI火熱！雷軍建議AI素養教育納內地9年義務教育

其中關於人工智能提案提及，從長期趨勢來看，各行各業對掌握人工智能基本技能的人力需求正急劇增長，以中國生成式人工智能的實際技術水平來看，特別是在頂尖人工智能人才儲備方面還存在明顯不足，人工智能複合型人才更加短缺。

他指要從義務教育階段普及人工智能素養教育，大力推動高校人工智能相關專業的建設，支援大型科技企業和教培機構培養人工智能應用型人才。

他建議將AI素養教育納入9年義務教育內容，設置AI通識課程，同時將相關內容納入中小學社會實踐活動，培養中小學生對AI的認知能力和應用能力。又建議鼓勵大型科技企業和社會教培機構開展AI應用型人才培訓，以適應技術快速迭代、人才需求量大、應用廣泛的特質。

智能駕駛方面，雷軍表示，目前行業的智能駕駛產品在功能定義、安全性能、數據應用等方面仍有較大差異，存在駕駛安全與數據安全隱患，需盡快推進相關法規標準及產品監督管理辦法落地，規範智能駕駛產品的安全應用。