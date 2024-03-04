香港與巴林簽訂避免雙重課稅協定

香港昨日與巴林簽署全面性避免雙重課稅協定(全面性協定)，這份是香港簽訂的第49份全面性協定。它闡明雙方的徵稅權，有助投資者更有效評估其跨境經濟活動的潛在稅務負擔。

在香港與巴林的全面性協定下，香港公司按照該協定在巴林所繳付的稅項，不論直接或以扣除方式繳付，將可根據本港稅例抵免香港就同一筆收入所徵收的稅項，從而獲雙重課稅寬免。

正值財金官員在麥納麥外訪，相關人士代表特區政府與巴林簽署全面性協定。代表巴林政府簽署的是該國財政與國民經濟部部長Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa。

另有財金官員指，巴林是參與「一帶一路」倡議的其中一個經濟體，有信心全面性協定可進一步促進香港與巴林的經濟貿易聯繫，為雙方業界進行商務或投資提供額外誘因。香港將繼續與貿易及投資夥伴磋商，以拓展全面性協定網絡，提升香港作為商業及投資樞紐的吸引力，並鞏固香港作為國際經貿中心的地位。