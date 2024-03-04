何小鵬：建議評估限定場景低速無人駕駛政策法規

截至去年底，全國新能源車保有量2,041萬架。何小鵬認為，面對市場日益龐大，基礎設施進度未能追上，例如充電市場呈現結構性矛盾和電網穩定性面臨挑戰，他建議允許有條件的地方和城市，選取道路交通條件較好的主幹道附近的公共充電站，在一定半徑的範圍內設置試點，容許在晚間進行低速無人駕駛；明確電力市場交易機構加速建設車網互動成熟商業模式，形成各參與方穩定盈利預期；加大對具備車網互動功能車輛，及充電設備的補貼和稅收的減免力度，加速市場化。

何小鵬認為，飛行汽車作為先進智能的交通工具，正成為中美日歐等國家爭相湧入的熱點科創領域，已進入井噴式發展期，國內的陸空飛行汽車的研發上走在了世界前列，低空經濟的發展前景廣闊，惟目前有關產品法規及認證效率，無法滿足當前迫切的市場需求。

他建議要加快開展飛行汽車在產品管理、產品認證、標準體系設計等方面的前瞻性頂層設計與規劃，並推動中國標準國際化進程，包括推進適航審定工作標準化；增加局方適航審定人員和資源的投入，加強法規認證體系建設。

他亦建議，參考新能源汽車產業發展經驗，統籌產業發展政策和資源保障，推進飛行汽車產業的高速發展，包括開展有關支持飛行汽車產業發展的專項研究，設立產業引導基金，支持關鍵核心技術攻堅；加強土地保障，統籌基礎設施和資源配套；設立飛行汽車運營示範區，組建飛行汽車行業機構，加快產業生態圈建設；以及加強商業化支持。