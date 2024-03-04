藍籌屋苑業主「跳船」　第一城2年勁蝕150萬出貨

全面撤辣刺激二手樓交投向上，不少藍籌屋苑業主趁機「止蝕」離場。沙田第一城3月已錄至少4宗損手買賣，中原黎宗文表示，屋苑40座中層F室，實用面積約284方呎，兩房間隔，開價420萬港元，最終反價2萬以422萬元易手，呎價約14,859元。

據了解，原業主則於2022年才購入單位，持貨僅約2年即沽貨，帳面蝕讓逾150萬元離場，單位貶值逾26%。

另一細價指標屋苑天水圍嘉湖山莊都錄至少4宗蝕賣。該行伍耀祖稱，成交包括樂湖居13座中層D室，實用面積約551方呎，為三房間隔，以468.8萬元易手，呎價約8,508元。原業主於2018年7月以565萬元買入，持貨逾5年，帳面蝕96.2萬元，或貶值約17%。

即使港島屋苑業主，也紛紛蝕讓離場。中原莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城春櫻閣低層E室，實用面積約922方呎，2023年12月以1,630萬元放盤，最終獲用家以1,450萬元承接，呎價約15,727元，累減180萬元。原業主於2019年7月以1,820萬元買入，持貨逾4年帳面虧損370萬元，期內貶值約20%。