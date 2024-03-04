用Alipay遊廣州 搭埋佛山地鐵都仲得

港人北上消費已成日常，電子錢包AlipayHK的交通支付進一步擴展至廣州。AlipayHK與廣州地鐵集團聯合宣布，即日起可透過Alipay+跨境支付技術解決方案，乘搭廣州所有公共交通工具，包括廣州地鐵、巴士、有軌電車、水上巴士，甚至佛山地鐵。

廣州地鐵集團表示，樂見與AlipayHK合作，成為廣州地鐵第一個接入的境外支付工具，便利香港人來穗旅遊消費，甚至商貿，期待未來透過Alipay+，令更多不同國家及地區的遊客可以使用家鄉電子錢包在廣州遊玩。

AlipayHK母企螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩指，非常期待借助廣鐵集團的合作，推進區內其他城市交通的暢通，令港人真正實現一app三地通。

她又指，樂見AlipayHK大灣區交通藍圖再下一城，廣州作為最受港人歡迎的灣區城市之一，一碼通行無疑令港人灣區生活、遊玩更加方便，同時交通的緊密互聯互通亦助力區內「一程多站」的旅遊倡議實踐。

現時，AlipayHK可以在深圳地鐵巴士、佛山和中山巴士和上海交通掃碼乘車，亦可在應用程式(App)內，於內地召車及購買高鐵票和跨境巴士車票。今年1月份，掃碼乘車佔港人在內地整體交易筆數的3分之1。