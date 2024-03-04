泰峯部署周二開放示範單位　料周內開價

全新盤加快推盤步伐。王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，部署最快周二(5日)率先開放示範單位予傳媒參觀。項目合作夥伴，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢於周一(4日)出席中原分行開幕儀式時表示，泰峯很大機會周內開價，計劃兩周內展開首輪銷售。

他認為，市場購買力積存已久，現時逐漸釋放，相信樓市將會漸轉活躍，若然美國息率於第三季下調，樓市爆發力將更強，樓價亦有望向上。王新興集團銷售總監陳芷湄稱，樓盤設有4個示範單位，戶型以一房及兩房為主。

中原地產於港鐵大圍站上蓋的商場圍方，設立分行，屬全行首間進駐的代理行。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，全面撤辣屬德政，樓市氣氛即時反彈，買家紛紛加快落實置業決定，怕遲買會貴，一二手交投急升。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉指，圍方開幕後，區內吸引力進一步提升，新晉屋苑物業造價抗跌力強，租金回報相當理想，預期樓價反彈時，升值潛力更睇高一線。以柏傲莊為例，去年10月鬆綁後至今暫錄約22宗二手成交，當中獲利個案佔六成以上。

香港興業國際銷售及市務助理總經理陳秀珍指，旗下位於大嶼山愉景灣的項目，有機會年底推出。