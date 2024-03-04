陳浩濂：香港具潛力成為慈善中心　如何操作？

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂出席活動時表示，香港具潛力發展成慈善中心，作為全球家辦和慈善家調配慈善資金的基地，讓香港、內地以至世界各地受惠。在這過程中，需要做到財富跨代傳承、跨界別及跨專業知識合作，同時透過「動之以利」、「動之以便」和「動之以情」，在香港為家族辦公室建立完整生態圈。

他指出，家辦業務與慈善相關的投資重要性日益凸顯，現今的慈善事業是要為解決社會和環境問題，採取策略性、長期性的方案。例如全世界愈來愈關注氣候變化，這種「氣候視角」不僅愈來愈多地應用於慈善事業，也更多地應用於投資。就投資工具而言，香港的綠色和可持續金融正蓬勃發展，可為慈善家提供所需的金融工具，讓他們既可取得財政收益，又可獲得社會回報。

陳浩濂引述調查報告指，近年全球有近58萬名超高資產淨值人士，當中約有四分之一身處亞洲；香港的私人銀行和私人財富管理業務中，來自家族辦公室和私人信託客戶的資產規模達1.52萬億元。

他稱，就單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具的稅務寬免而言，慈善實體在符合特定條件下，可對家族投資控權工具享有最多25%的直接或間接實益權益。這有助財富擁有人把獲免稅的慈善團體，納入為家族投資控權工具的受益人，並可同時受惠於稅務寬免。

陳氏又指，本月底舉行的「裕澤香江」高峰論壇，將繼續滙聚全球頂尖人才，探討全球家辦關注的議題，並邀請到來自世界各地不同領域的翹楚出席。當局將於短期內公布「裕澤香江」高峰論壇的詳情。