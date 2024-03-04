環聯：上季本港貸款拖欠情況令人憂慮

香港疫後復甦遜於預期，信貸資料服務機構環聯董事總經理黃凱榮表示，從去年第四季的數據發現，本港的貸款拖欠的情況令人有所憂慮，尤其是在循環貸款方面的拖欠比率按季顯著增加；港府公布的1月份破產數字亦見明顯增加，不過經濟數據所反映結果有所滯後，同時據該企的季度調查顯示，75%的受訪者仍對他們能維持穩定收入充滿信心。

早前有消息指，「信資通」(CDS)因去年底的公眾測試數據欠準確而未能正式推出，環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀(Marie Claire Lim Moore)透過，環聯上次測試結果非常好，收到非常正面的回饋；不過，她並不知悉測試參與者對另外2間機構的反饋。

「多家個人信貸資料服務機構(MCRA)模式」去年11月正式定名為「信資通」，並開展試行計劃，環聯、諾華誠信、平安金融壹賬通徵信獲選為個人信貸資料服務機構。

「信資通」正展開新一輪測試

黃凱榮補充，去年底的測試涵蓋約300人，目前正展開新一輪測試，規模約擴展至1,000人，將邀請監管機構、銀行及其他政府監管機構人士參與。每人都會從3間個人信貸資料服務機構中，分別獲取個人信貸報告，並回報當中是否有錯處及可改善地方。

「信資通」何時會正式登場，林嘉儀稱難以評估，當中涉及不少持份者，過渡至信資通過程複雜，涉及將龐大數據上傳到相關系統，且要確保有關數據的質量和完整，過渡期間與同業的協調亦是複雜，亦要面對客戶可能質疑信用報告內容，需要作出糾正等情況。

至於團隊人數方面，林指，在過去處理「信資通」兩年間，香港團隊人數有雙位數字的增長，目前設企在港擁約200名員工，冀今年亦維持雙位數增長。