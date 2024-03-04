亞洲水泥（中國）去年少賺74%

公司稱，當前全國房地產市場仍處於深度調整階段，預計2024年有望觸底企穩。去年底以來，一系列利好房地產市場恢復健康活力的支持政策陸續出台，地產企業融資環境有所改善，房地產銷售、投資有望在今年上半年觸底企穩、下半年小幅回暖，但政策出台落地對水泥需求的影響存在一定周期，水泥市場需求的釋放仍需要時間。

另外，水泥產能過剩去年加劇，行業供需關係嚴重失衡，各地水泥企業通過實施錯峰生產等通常措施，壓縮水泥生產已經難以扭轉供需失衡的局面，各大企業間充分競爭，各地市場經歷多輪價格低谷，行業效益明顯下滑。預計今年仍有新增產能投放，雖各地錯峰生產執行力度加大，但弱需求格局不會改變，行業高庫存狀態很可能持續，水泥價格較大可能繼續呈現底部震盪走勢。2月初，國務院通過《煤礦安全生產條例》，擬於5月份施行，未來煤礦安全監管形勢或將進一步趨嚴，煤炭供應端可能出現一定收緊，煤價存在上行風險。

公司稱，2024年房地產重點工作仍在「保交樓」和「控風險」，同時加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」持續發力，有望將減緩房地產投資下滑幅度，房地產對水泥需求的下拉作用相對2022年、2023年大幅減弱；另一方面，隨着年初1萬億元增發國債對應的新增基建項目陸續落地，基建投資規模將保持淨增長，基建投資依舊是2024年托底經濟的重要手段。