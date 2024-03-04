港律師樓生意差縮減寫字樓　中環商廈愈來愈大鑊？

商業法律服務可謂本港這國際金融中心引以為傲的產業之一，但隨着內地和香港經濟欠佳，新股上市及併購交易低迷，拖累相關律師樓生意轉差，需要縮減寫字樓面樓。市傳的近律師行(Deacons)年底便會退租歷山大廈一層，歐華律師事務所(DLA Piper)則已縮減交易廣場約5,000方呎寫字樓面積。

上述兩家律師樓的業主、號稱「中環大地主」的香港置地，股價周一下挫3.14%，今年以來已累瀉接近10%。置地拒絕就消息置評，但稱旗下中區商用物業乃全港出租率最高物業之列，又強調去年租約期滿的租客大多有續租。

歐華表示，縮減樓面不僅因為金融及市場狀況，亦有其他考慮因素，如更靈活的全球工作政策。另外，市傳其禮律師行(Clyde & Co.)和銘德律師事務所(MinterEllison)也計劃減租寫字樓。

事實上，關於律師樓「縮皮」的消息去年以來不絕於耳，年利達律師事務所(Linklaters LLP)去年在內地和香港裁掉30名律師，理由正是「中國市場持續下滑」。溫斯頓律師事務所(Winston & Strawn)則基於客戶需要和香港法律服務市場的環境，把香港的律師樓關掉，亞洲僅餘上海一個據點。