統計處：去年香港港口吞吐量按年跌9%

政府統計處周一(4日)公布船隻、港口貨物及貨櫃的2023年第四季的統計數字。去年第四季的港口貨物吞吐量按年下跌8.8%，為4,380萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物按年分別下跌6.0%及13.5%，為2,830萬公噸及1,560萬公噸。

2023年全年的港口貨物吞吐量按年下跌9.0%，為17,490萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物較一年前同期分別下跌7.7%及11.1%，為11,170萬公噸及6,320萬公噸。

2023年第四季與一年前同期比較，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要裝貨國家／地區為越南(跌28.1%)、日本(跌22.8%)、馬來西亞(跌14.4%)及台灣(跌10.9%)。在離港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要卸貨國家／地區為澳大利亞(升57.4%)。另一方面，韓國(跌30.8%)、美國(跌27.7%)、中國內地(跌20.8%)、台灣(跌17.5%)及日本(跌15.2%)則錄得雙位數字的跌幅。

二零二三年全年與一年前同期比較，抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要裝貨國家／地區為越南(跌30.0%)、日本(跌23.8%)、台灣(跌23.4%)及韓國(跌17.8%)。在離港港口貨物中，重量錄得雙位數字跌幅的主要卸貨國家／地區為美國(跌32.9%)、台灣(跌29.2%)、韓國(跌22.7%)、日本(跌20.8%)及越南(跌16.1%)。