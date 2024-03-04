撤辣後連反兩口價！雅濤居三房1016萬沽

二手市場轉旺，原業主撤辣後連反兩口價，終以1,016.8萬元沽出馬鞍山雅濤居三房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原冼子明稱，柴灣居屋康翠臺7座高層B室，實用面積約508方呎，兩房間隔，已補價自由市場價450萬元沽出，呎價約8,858元，原業主則於2018年以643萬元購入，持貨5年多帳面需蝕讓193萬元，或貶值約三成。

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌康蕙花園2座高層A室，實用面積約604方呎，套三房間隔，同區用家議價約20萬元後，以880萬元成交，呎價約14,570元。

●利嘉閣吳玉蘭指，鰂魚涌康怡花園H座中層9室，實用面積約685方呎，套三房間隔，家庭客睇樓後即與業主議價洽購，單位最初以1,050萬元放售，最終以978萬元成交，呎價約14,277元。

●中原張偉光稱，跑馬地樂翠台A座中低層3室，實用面積約1,129方呎，套三房間隔，以2,240萬元成交，呎價約19,841元，新買家為用家。

●香港置業郭詠詩表示，香港仔中心C座低層4室，實用面積約572方呎，三房間隔，叫價約680萬元，放盤約兩年，吸引同區客洽詢，減價約65萬元，以615萬元成交，呎價約10,752元，低市價約6%。

－－－－－

九龍區

●利嘉閣郭永峰稱，荔枝角居屋清麗苑A座低層8室，實用面積約411方呎，兩房間隔，望內園景，自由市場以380萬元成交，呎價約9,246元。

－－－－－－

新界區

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山雅濤居2座高層B室，實用面積約785方呎，三房連儲物室間隔，撤辣前以990萬元放售，及後曾先後反價至1,000萬元及1,060萬元後，最終以1,016.8萬元成交，呎價約12,953元。

●中原張朗霆指，將軍澳維景灣畔8座高層G室，實用面積約497方呎，兩房間隔，最初開價850萬元，減價約8%，以780萬元易手，呎價約15,694元。

●世紀21奇豐莊瑞生稱，馬鞍山迎海8座高層B室，實用面積約823方呎，三房間隔，望海景，叫價1,350萬元，放盤4個月，累減120萬元，以1,230萬元成交，呎價約14,945元，原業主於2015年11月購入，持貨8年多帳面虧蝕114萬元。

●世紀21奇豐張翠珊指，馬鞍山海栢花園1座高層A室，實用面積約582方呎，套三房間隔，望海景，開價1,020萬元，放盤長達兩年半個月，累減182萬元，減幅約17.8%，以838萬元承接，呎價約14,399元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山3月暫錄約10宗二手買賣，其中天宇海6B座中層A室，實用面積約736方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，日前議價後以963萬元易手，呎價約13,084元。

●世紀21奇豐李嘉文指，沙田欣廷軒1座低層E室，實用面積約405方呎，兩房間隔，望園景，放盤半年，叫價620萬元，獲買家洽購以600萬元成交，呎價約14,815元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，沙田碧濤花園1期雅碧閣中層E室，實用面積約662方呎，套三房間隔，望園景，叫價730萬元，放盤約半年，減62萬元，以668萬元沽出，呎價約10,091元。

●中原黎宗文指，沙田及大圍3月暫錄14宗二手買賣，大圍盛世5座北翼中層C室，實用面積約1,042方呎，套四房間隔，開價約1,650萬元，議價後以1,560萬元易手，呎價約14,971元。

●中原敖國偉稱，沙田新城市廣場3期蕙蘭閣中層D室，實用面積約645方呎，套三房間隔，有裝修，放盤叫價約950萬元，議價後以910萬元沽出，呎價約14,109元，原業主於2020年7月以990萬元買入，3年多帳面蝕80萬元。

●利嘉閣葉鎮江表示，大埔白石角海日灣III的7座中層B室，實用面積約243方呎，開放式間隔，原業主原開價350萬元，臨場反價，外區長線投資者追價至360萬元成交，呎價約14,815元，單位於2019年以約412.4萬元買入，帳面蝕逾50萬元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水3月暫錄約19宗二手買賣，牽晴間12座中層H室，實用面積約386方呎，兩房間隔，放盤時開價約470萬元，最終以440萬元易手，呎價約11,399元，新買家為區內投資者。

●利嘉閣鄧啟林指，元朗YOHO Town第8座低層E室，實用面積約422方呎，兩房間隔，新買家為外區客，全面撤辣後以558萬元入市，呎價約13,223元。

●美聯鄧熾軒表示，元朗原築3座中層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔，新買家為區內上車客，有見撤辣後二手交投增多，議價後以455萬元承接，呎價約10,111元，原業主於2014年以458萬元購入，帳面蝕3萬元。

●祥益謝利官指，天水圍居屋天盛苑A座高層16室，實用面積約639方呎，三房間隔，獲外區首置客綠表客，獲減價17萬元，未補價第二市場以403萬元購入自住，呎價約6,307元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋天頌苑A座高層7室，實用面積約650方呎，套三房間隔，累積減價40萬元，獲買家於未補價第二市場以410萬元購入自住，呎價約6,308元。

●美聯蘇順華表示，青衣翠怡花園2座高層G室，實用面積約368方呎，兩房間隔，放盤價480萬元，減價至418萬元獲同區分支家庭客購入，呎價約11,359元。

－－－－－－