領展向220名大學生每人發放2萬元獎學金　鼓勵其發揮潛能

【營業資訊】領展大學生獎學金嘉許禮於2024年3月2日舉行，表揚大學生在學術及社會服務方面的傑出表現。今年的220位得獎學生，來自香港中文大學的馬浚森連續四年獲頒獎學金。

領展資產管理有限公司(領展)宣布，向220位本地大學生頒發「領展大學生獎學金」(獎學金)，已於2024年3月2日(星期六)舉行獎學金嘉許禮，以表揚他們在學術及社會服務方面的傑出表現。

出席嘉許禮的嘉賓涵蓋全港11間大學的代表，包括香港中文大學校長段崇智教授、香港恒生大學校長何順文教授、其他大學的高層代表，以及來自政商界、教育界及社福界的評審團。

領展主席聶雅倫在典禮上表示：「領展大學生獎學金提供了一個非常寶貴的機會，讓我們與香港各間優秀的大學合作，培養年輕一代成為具使命感和正能量的社會棟樑。除了獎學金之外，我們還為獎學金得主舉辦了一系列多元化的活動及工作坊，以幫助他們拓闊視野、發掘潛能。我鼓勵所有得獎學生把握機會，透過『領展同學會』建立個人網絡，推進職業目標，學習並與他人合力把我們的社會建設得更加美好。」

「領展大學生獎學金」自2015年推出，是領展旗艦慈善及社區參與項目「愛‧匯聚計劃」中旨在培育青少年的重點項目。今年220位獎學金得主，每人獲頒20,000元獎學金；他們來自不同的學科和背景，其中一位香港中文大學的學生更連續四年獲頒獎學金。