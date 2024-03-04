美股道指跌159點　冬海集團績後飆11%

美股周一早段偏軟，道指跌159點，報38,928點；標指跌9點，報5,127點；納指跌31點，報16,243點。港股夜期報16,429點，跌123點，低水167點。

企業消息方面，老牌零售商梅西百貨(Macy's)此前拒絕了財團提出每股21美元、總作價58億美元的收購要約。據消息人士透露，由Arkhouse Management和Brigade Capital Management組成的財團已提高了收購出價，最新為每股24美元，折合總作價66美元。梅西百貨股價早段升16.74%，報21.03美元。

另外，有「東南亞小騰訊」之稱的冬海集團(Sea Limited)公布了上季度業績，期內收入按年升4.8%。該公司股價早段曾升11.38%。

宏觀經濟展望方面，巴克萊銀行(Barclay)的研究報告指出，服務業相關的消費支出成為今年首季美國經濟表現韌性的重要動力，考慮到通脹壓力仍然持續，預測2024年核心個人消費開支(PCE)物價指數的通脹率為2.5%，明年則降至2.3%，惟仍高於聯儲局的2%目標。