【東方日報產評】美股狂牛豈無頂　超級泡沫須預警

全球經濟正朝中、美兩大軸心的半球化發展，主要是美國主導着國際貿易保護主義，掀動世界產業鏈與供應鏈大變，大量美企在補貼政策傾斜之下留在本地發展，加上美企在創新科技尤其是人工智能引領着資金流向，令美國資本市場估值高處未算高。而美國的盟友，憧憬貨幣政策逆轉的日本，以及受惠製造業去中國化的印度，皆成全球吸金的主要股市。之不過，如今美股已佔去全球股市市值的60%，市場風險嚴重失衡已是鐵一般事實，得提防下半年美國貨幣政策逆轉，全球需求持續轉弱拖低美企盈利，美股狂牛終歸要來一次大崩盤，已成為全球經濟最大的風險隱患之一！

美國是全球最大的經濟體，但在國際貿易的影響力已大不如前，美元作為儲備貨幣在全球的流通量亦起了變化，嚴格而言第二大經濟體中國在全球貿易、消費、製造等的佔比正挑戰甚至在部分領域已超過美國。

不過，美國與中國的資本市場卻呈一熱一冷，大量資金持續流往美國資本市場，美股愈升愈有，券商為做生意，順水推舟，不斷上調預測目標。事實上，美國正值大選年，拜登政府得造勢拿選票，美股不斷上升，在財富效應下利好美國消費，且美企不愁資金，估值貴一貴都有人追捧，表面上支持着美國經濟整體景氣。之不過，美國政府債台高築是路人皆見，房地產市場及銀行體系風險隱患不容忽視，且如今美股升勢高度集中在一小撮重磅科技股(佔比已超過七成)，與1929年和2000年危機前夕的情況類似。

所謂「高拜低踩」，最新又有分析機構上調今年美國經濟預測，同時下調中國經濟預測，但忽略美股這波行情正形成極端泡沫，並威脅着全球金融市場穩定。事實上，今年美國貨幣政策或現拐點，下半年或會啟動減息。雖然人工智能熱潮支持着科企盈利，但這領域監管體系尚未成熟，估值超高，而且風險高度集中，過度投入追捧所涉及的風險不容忽視。

當然，市場向來是愈高愈要買，愈低愈要踩，目前美股超高估值卻備受追捧，估值貼地的中國股市卻更便宜都冇人吼，也許就是最好說明。順勢而為，無可厚非，但站在全球配置的角度，未來一段時間，風險失衡的問題將愈來愈突出，尋求美國以外的多元投資需求將會增加，得耐心等候這轉捩點的出現，一則看美國貨幣政策轉向，二則看美企的盈利增長。

若美國科企的創新技術能持續轉化成盈利增長動力，則不能排除美股繼續衝頂的可能，畢竟如今市場風險高度集中在極有限度的個股當中，美股升浪不會冇頂，但在這個情況之下卻難以估頂，這倒是客觀事實。更何況這個「長牛」行情，在大選年下有實際政治需要。

說到底，全球市場發展持續失衡，風險亦在不斷傾斜和累積，何時才到爆發的拐點，無人有水晶球。但泡沫終歸是泡沫，美國經濟能否軟着陸，已成為全球經濟重大隱患之一。資金跟紅頂白的同時，亦宜主動做好風險管理，以防突如其來一個乾坤大挪移，無得留低。