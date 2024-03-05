【返鄉下注意】日本兩大藥妝店擬合併　係呢兩間...

香港人經常到日本買成藥，但原來日本的藥妝店集團規模過往都在全球五大以外，可是未來將會改變。日本永旺集團日前宣布，旗下的全日本最大的藥妝店Welcia控股與第二位的鶴羽控股(Tsuruha Group)已商談至合併的協議階段，將打造「超級日本藥妝」企業。

根據會計師行數據，以2021年度全球藥妝店銷售計，Welcia和鶴羽控股份別以90億美元與80億美元排行全球第7和第8名，合併後的170億美元銷售，更一舉將第5、6位的德國Dirk Rossmann與dm-drogerie markt集團擠下，成為全球第5，逼近第4位的美國Rite Aid與第3位香港人熟悉的屈臣氏集團。

料在2027年底完成合併

永旺將在2027年底之前取得鶴羽控股的過半股票，將鶴羽納為合併子公司，並計劃通過換股的形式，將Welcia控股變為鶴羽控股的全資子公司。