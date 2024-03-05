鄧聲興：吉汽極氪出貨對辦 支持位7.9元
2024年03月05日 09:14
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主要在內地生產及銷售汽車及汽車零部件的吉利汽車(00175)公布2月總銷量有11.13萬部汽車，按年增加約3%，主要受春節假期影響。首兩個月，累計總銷量32.48萬部，增加約55%。集團新附屬公司極氪控股2023年進軍高端智能電動車市場，期內共交付42,633部汽車，增長1.2倍。
期內，極氪合共售出69萬部汽車，較2022年同期增加13.1%。集團旗下首款純電豪華轎車極氪007於1月1日正式上市，共分為5個版本，售價20.99萬元人民幣起。
極氪007在開啟預售40天後，已經收到了超過5萬台的訂單。2023年新能源乘用車累計生産892.0萬輛，同比增長33.7%；累計批發886.4萬輛，同比增長36.3%；累計零售773.6萬輛，同比增長36.2%；累計出口104.8萬輛，同比增長72.0%。可見新能源車市場仍然強大。新車強勢再加上價格優惠及極氪的推出，多重助力有助吉利品牌銷量提升，相信吉汽阻力位在9.7元，支持位在7.9元。
意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)