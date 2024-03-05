鄧聲興：吉汽極氪出貨對辦　支持位7.9元

期內，極氪合共售出69萬部汽車，較2022年同期增加13.1%。集團旗下首款純電豪華轎車極氪007於1月1日正式上市，共分為5個版本，售價20.99萬元人民幣起。

極氪007在開啟預售40天後，已經收到了超過5萬台的訂單。2023年新能源乘用車累計生産892.0萬輛，同比增長33.7%；累計批發886.4萬輛，同比增長36.3%；累計零售773.6萬輛，同比增長36.2%；累計出口104.8萬輛，同比增長72.0%。可見新能源車市場仍然強大。新車強勢再加上價格優惠及極氪的推出，多重助力有助吉利品牌銷量提升，相信吉汽阻力位在9.7元，支持位在7.9元。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人、香港股票分析師協會主席鄧聲興

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)