GUM：2月強積金人均賺7384元　股票基⾦全線揚

強積金顧問機構GUM稱，2月份強積金成員人均賺7,384元，年初至今共賺2,352元。2月「GUM強積金綜合指數」升3.1%，報227.6點；「GUM強積金股票基金指數」升5.2%，報297.5點；「GUM強積金混合資產基金指數」升2.4%，報232.5點；「GUM強積金固定收益基金指數」與上月比較升0.1%，報125.6點。

2⽉股票基⾦全線做好，中港市場明顯反彈。「⼤中華股票基⾦」及「香港股票基⾦」表現最佳，2⽉分別上漲7.2%及 6.8%，但年內仍跌1.7%及3.5%。

「美國股票基⾦」在2⽉業績期後繼續做好，上升5.1%。「亞洲股票基⾦」則上漲4.4%。相比之下，「歐洲股票基⾦」表現相對較弱，僅上漲2.1%。⽽上⽉表現最好的「⽇本股票基⾦」則上漲3.1%，全年表現領先其他股票基⾦，升幅達8.4%。

GUM常務董事陳銳隆指，港股2月明顯反彈，主要因為市場期待3月中央政府會推出刺激政策，加上本港的財政預算案中宣布全面撤除樓市印花稅，刺激市民購買意欲。

另3月舉行的兩會可能帶來更多中央對經濟的看法。投資者應謹慎並密切關注市場動態。至於2024年股市開局正面，美國及日本股市承接去年的升勢繼續上升，中港市場雖然1月份偏弱，但在2月份出現大幅反彈，利好股票基金表現。

另外，由於市場普遍暫時認為聯儲局在年中才會啟動減息，因此「保守基金」仍可受惠於高息環境，是保守投資者的穩健選擇。