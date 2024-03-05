Android用家注意！滙豐禁裝非官方商店App等手機用PayMe

金管局日前表示，發現有不法分子透過不知名或非正規渠道下載的應用程式(App)安裝黑客軟件，正研究禁止安裝該類App的手機使用手機銀行等服務。滙豐銀行旗下PayMe近日率先向用戶發電郵，稱由2月26日起，若識別到用戶Android(安卓)裝置有潛在風險，將暫停該裝置使用PayMe服務。

電郵指，若偵測到用戶的Android裝置內安裝來自非手機官方應用商店的App，並授予該App過多的權限，例如「螢幕共享」或「完全控制您的手機」等，將暫停裝置繼續使用PayMe。

一談到常用的非手機官方商店的App，大多數人必然想到香港賽馬會的「馬會投注三合一」，經《東網》記者實測，截至截稿前，記者的Android手機仍能繼續使用PayMe。

新措施在3月內全面推行

事實上，早於上月23日，滙豐早已於社交媒體Facebook公布，由2月26日起，Android裝置登入HSBC HK App（滙豐手機銀行）或PayMe時，可能會遇到手機畫面出現「您的裝置存在風險」的通知頁面，並限制您使用其手機程式，以加強阻截不法之徒透過惡意軟件掌控用戶的裝置。新措施將分階段推出，並於3月內全面推行。

滙豐指醒，若遇到手機畫面出現「您的裝置存在風險」的通知頁面，仍要繼續使用時，請按通知內的指示關閉相關App的無障礙設定（前往裝置設定>協助工具/無障礙設定)或將其刪除。