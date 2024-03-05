會地日出康城第12A期命名為SEASONS PLACE

全新盤登場，會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12A期，周二(3日)正式公布命名SEASONS PLACE。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，整個項目分3期發展，合計提供1,985伙，SEASONS PLACE涉650伙，已獲批預售，全數屬分層單位，主打一至兩房間隔，料可迎合首置客人士的需求。項目將盡快落實推盤時間表。他預計，全面撤辣後一眾發展商加快推盤步伐，惟價錢並非現時首要考慮，目標以成交量為主。

他續指，同系日出康城的MALIBU、MONTARA、MARINI，三盤合共4,373伙已全數沽清，套現逾405億元。整體市況方面，過去6日之內一手市場已錄得逾700宗成交，系內項目佔約30伙，反映對樓市有正面作用，期望市場氣氛持續，料3月一手成交量可達1,500至2,000宗。

會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠指，項目設有專屬入口經商場連接港鐵站。會德豐地產助理總經理(項目設計及市務)潘鴻文稱，項目售樓處以四季庭院為主題設計，即日起舉行一系列軟銷活動，包括將於3月23日舉行澳東O'EAST跑步日。