Belgravia Place第1期非永居客佔2成　次輪銷售收逾4000票

恒基物業代理營業 (一)部總經理林達民表示，次輪銷售暫收逾4,000張入票，超額約18.2倍。非永居客購買力已忍耐多時，該類買家現佔比例已增至約兩成，加上海外學校增加，帶動細單位需求。

他特意介紹項目實用面積264方呎一房戶型，以第1B座20樓單位6及單位7為例，兩個單位相鄰，適合區內分支家庭及外區客，睡房以大趟門設計，打開趟門睡房空間融入大廳，間隔靈活多變。

此外，中原及美聯兩家大型代理行，為該盤推出置業優惠，經由該兩行購買項目開放式或一房戶的各首10名買家，可獲贈價值約8,888港元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，樓市全面撤辣，一如預期交投反彈，成交層面擴闊，小型至大型單位亦有承接，可見撤辣減低買家負擔，有助推動市場需求，反映換樓鏈正在重啟。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指出，Belgravia Place第1期首輪銷售即日沽清，投資客入市比例亦見上升。單以該行統計，佔約4成為投資客，屬近年比例相對較多新盤，若以實用呎租近60元計算，估計項目的收租回報逾4厘。