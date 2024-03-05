2023年永久離港申領MPF宗數2.99萬　按年少5%

積金局公布，截至2023年12月底強積金的主要統計數據，包括成員登記數目、帳戶數目、強積金總資產值及投資表現等。

截至2023年12月底，強積金總資產值為1.14萬億港元，較10年前增加122%。自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近8成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報均為3.7%，高於同期的年率化通脹率1.8%。這兩類基金的累積淨回報分別為131%及130%。

在2023年第四季，強積金已收總供款共213.5億元，其中164.8億(77%)為強制性供款及48.7億(23%)屬自願性供款。

2023年第四季以不同理由(例如退休)提取強積金的申索總數約66,000宗，較對上一季減少4%。當中第四季以永久離港為理由提早提取強積金的申索數目為7,200宗，按季減少17%。

截至2023年12月底，強積金可扣稅自願性供款(TVC)帳戶數目72,000個，比去年同期上升11%。自TVC實施以來累計供款總額為95億元。

總結全年，以永久離港為由提取MPF的個案為2.99萬宗，跌5.67%，涉及資金72.61億元，少9.21%。