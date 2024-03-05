阿里：過去11個月　港商在外貿平台交易額錄3位數增長

他指，香港商家的5大交易類別分別是消費電子、家居園藝、珠寶、包裝印刷及運動娛樂，而五大出口地為美國、英國、加拿大、澳洲及法國。雖然包括越南、柬埔寨在內的東南亞地區購買力不及歐美市場，但當地對直播、手機等需求大，具性價比的產品亦受歡迎，港商出口至東南亞地區的增長勢頭不俗。

他提到，電商生態發展愈趨成熟，加上物流等配套更為完善，相信不少商家會由觀望態度，改以落實數碼化轉型，認為香港B2B電商仍有發展空間，公司作為平台將會受惠。為配合業務需要，計劃增聘人手，主要是前線人員，目標將現有團隊人數翻倍。

環球消費方面，文氏引述Alibaba.com的平台數據，消費電子、運動娛樂、家居園藝、科技美容及綠色環保。其中，智能手錶、VR眼鏡等智能硬件產品，交易額按年錄雙位數升幅。

該公司亦在今年2月推出人工智能(AI)助手，按用量計有兩個年費計劃，分別為1.1萬元及7,000元。他指，該工具可針對個別產品的查詢，作自動報價，提升效率，又相信有關工具能有助減省港商的人力成本。