ING宋林：消費者信心疲軟為內地經濟重大阻力

內地將今年經濟增長目標定於5%左右，與去年目標相同。ING銀行大中華區首席經濟師宋林表示，5%左右增長目標符合預期，因降低目標將進一步削弱信心，但今年再次實現5%增長難度更高，房地產或會繼續拖累經濟增長，認為當局需要進一步刺激投資。市場情緒見底後反彈將成為經濟持續復甦的主要催化劑。雖然工作報告帶來不少積極訊號，但仍需一段時間恢復信心。隨後數周和數月出台的政策很大程度會確定內地經濟會否於今年內見底。

他指出，全球貿易增長預計將持續低於歷史平均值，使貿易不太可能成為內地經濟主要的增長引擎，加上貿易保護主義升級的風險或會影響新能源汽車出口。

他提到，自2019年以來，政府投資規模一向高於民間投資，預計該趨勢會持續直至市場情緒出現實際轉變。政府投資今年會在推動經濟增長上發揮更重要的角色，而在兩會提及的特別國債發行目標及發行1萬億人民幣超長期特別國債為政府帶頭刺激投資發出積極信號。

他又指，雖然消費是2023年經濟增長的主要動力，但消費者信心疲軟和負財富效應將產生重大阻力，或使消費在2024年增長的佔比有所下滑，而內地消費模式將從炫耀性消費轉向實用型消費，大眾會傾向性價比較高的消費，相信餐飲、娛樂、旅遊等行業今年或會繼續跑贏大市。