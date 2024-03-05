將軍澳連錄4宗蝕讓　新都城兩房3年輸150萬貶21%

將軍澳二手市場3月首4日已錄超過50宗買賣，但連錄損手成交。美聯黃少明表示，新都城2期11座中層E室，實用面積約363方呎，兩房間隔，原先以640萬港元放盤，減價至570萬元獲買家接洽，經議價後再減價10萬元，以560萬元易手，呎價約15,427元，原業主於2021年6月以710萬元購入，持貨約3年，帳面蝕約150萬元，或蝕約21.1%。

中原李俊龍指，同系都會豪庭交投2座低層G室，實用面積約626方呎，套三房間隔，開價798萬元，現降價38萬元，以760萬元易手，呎價約12,141元。原業主於2020年9月以845萬元購入，持貨約3年半帳面需蝕85萬元。

美聯黃麗貞稱，將軍澳中心9座高層E室，實用面積約384方呎，兩房間隔，新買家為區內租客，以620萬元承接單位自住，呎價約16,146元，原業主於2019年10月以約675萬元購入，持貨約5年帳面虧損約55萬元，或貶值約8.1%。

居屋都要蝕賣。該行林健偉指，康盛花園2座中低層G室，兩房間隔，實用面積約495方呎，已補價自由市場開價440萬元，放盤約3個月，新買家見單位有裝修，原業主願意提供議價空間，以397萬元承接單位，呎價約8,020元。資料顯示，原業主於2019年6月以530萬元購入，持貨約5年帳面虧損約133萬元，貶值約25%。