證監會聯交所聯手　揭環球友飲兩前董事涉挪用資金

香港證監會與香港聯交所於一項規則相關的執行行動中合作，案件涉及GEM上市公司環球友飲智能控股( 08496 )控股股東及前執行董事Aris Goh Leong Heng及Anita Chia Hee Me涉挪用資金。最終，聯交所公開譴責二人，並直言其不適合擔任任何公司董事或高級管理層職務。

證監會法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示，聯手進行調查能更及時交換資訊情報，更妥善調配調查資源，成功達到監管目標，認為今次個案是成功例子，未來會繼續保持合作，以提升監管效能。

香港交易所上市科規則執行部主管Jon Witts稱，對於打擊與新股發行相關的不當行為，聯交所與證監會一直合作無間，期待日後可再進一步合作。兩個機構亦感謝新加坡金融管理局的協助。

環球友飲智能於2020年5月上市時，曾向新加坡的新股發行顧問公司Veritas支付100萬坡元費用，令上市費用超出招股書所列水平，故聯交所將事件轉交證監會跟進。證監會其後發現，該筆費用轉入Aris Goh Leong Heng及Anita Chia Hee Me的新加坡聯名銀行賬戶，並將有關款項的資金追溯資料及其他證據轉交予聯交所。

經考慮所有證據後，GEM上市委員會裁定Goh及Chia透過上述轉款安排挪用環球友飲的資金。雖然Goh及Chia其後已安排該顧問公司向環球友飲退回有關款項，但GEM上市委員會仍裁定二人嚴重違反其對該公司的誠信責任及《上市規則》的有關規定。證監會對Goh及Chia涉嫌挪用資金一事目前仍在調查中。

聯交所的紀律行動聲明指出，Goh及Chia兩人透過未披露的付款虛假安排，挪用公司部分集資所得作私人用途，當被人發現和詢問時，更一再提供虛假及誤導性資料去掩飾，亦無將付款一事告知公司的專業顧問及其他董事成員，上市文件也沒有披露服務協議或付款的事宜。

該公司的保薦人英高(Anglo)、獨立顧問力高(Lego)、證監會及聯交所後來就事件查詢。英高從Veritas方面得悉二人取得有關資金用於償還其欠下環球友飲的某些款項，但二人堅決否認轉移款項的指控，強調是給予Veritas的酌情花紅，但承認不應從上市集資所得款項中向Veritas支付有關款項。

公司委託力高獨立調查時，二人及Veritas拒絕提供銀行賬戶結單副本，而提供個人銀行賬戶清單存在誤導性，並不包括存入被挪用資金的銀行賬戶。最終調查結果顯示沒有證據證明轉移款項指控屬實。事件直到證監會協助調查下，令真相曝光，並發現該公司轉移至兩人沒有披露的聯名賬戶100萬坡元，當中有逾80.71萬坡元，用於償還二人欠下公司的款項。