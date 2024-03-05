利嘉閣為海茵莊園設置業優惠　買家可獲最多6.5萬元家電禮券

九龍建業旗下將軍澳海茵莊園，自上周樓市全面「撤辣」後，受市場關注。利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，為「海茵莊園」買家呈獻全新置業優惠。由即日起至3月31日期間，首10名經利嘉閣地產購入「海茵莊園」指定單位買家，即可獲贈「優質家庭電器禮券」，每個優惠名額價值介乎35,000元至65,000元，合共總值最高達65萬港元。

隨撤辣及暫停壓測等措施利好樓市，利嘉閣地產總裁廖偉強預計，本月一手成交錄逾2000宗，因為不少大型新盤推出，全年一手成交更有機會突破2萬宗，而二手成交有機會達到4萬多宗水平。他維持全年樓價升8至10%的預測。

另利嘉閣地產九龍區董事徐志華稱，海茵莊園戶型多元化，能迎合市場不同類型買家需求，備受不少中產人士、分支家庭、投資者，以及新落戶本港的外來人才所追捧。

該盤於周二(5日)單日錄沽16伙，套現逾7,700萬港元，項目本月短短5天已累售35伙，總套現逾1.7億元。最新售出單位實用面積由215至280方呎，成交價405.4萬至530.2萬元，呎價約18,504至19,158元。