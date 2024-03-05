【一手盤攻略】九龍灣泰峯登場　享盡多元化生活體驗　

九龍東作為本港第二個核心商業區（CBD2），人流及商業活動非常暢旺，當中九龍灣、觀塘、牛頭角一帶配套成熟，因此區內樓盤向來有價有市，中原地產高級資深區域營業經理賴仲軒表示，九龍灣、觀塘、牛頭角在內的九龍東在政府大力推動下，商貿發展急速，加上衣食住行都十分方便，故此即使「九龍灣三寶」的德福花園、得寶花園及淘大花園，樓齡頗大，但仍深受歡迎，加上區內缺乏新盤供應，所以一旦有新盤登場，料可引起上班族、年輕客、換樓客，甚至是投資者等目光。

九龍灣最新則有由老牌毛紡織廠家王新興集團發展的泰峯，前身為啟德大廈，經發展商收購及重建後，搖身一變成為設2座住宅大樓的全新項目，一共涉及807伙，間隔由開放式至三房，主打兩房單位，另外亦設有特色戶，實用面積介乎235至3,415方呎。

泰峯位於市區中心地帶，交通網絡固然十分完善，由項目步行至港鐵彩虹站僅10分鐘內步程，而對出的觀塘道已有多個巴士及小巴站，穿梭全港各區。中原賴仲軒補充，日後中九龍幹線落成後，駕車往來西九龍至九龍灣的車程，將由目前的30分鐘，大大縮至5分鐘。

出入方便，購物消閒自然得心應手，項目附近已有德福廣場、MegaBox、Mikiki及apm等多個大型商場，亦毗鄰啟德發展區剛開幕的AIRSIDE，日後還有The Twins雙子匯及地下購物街等陸續落成，住戶可盡享市區生活的優勢。

不但如此，泰峯自設零售樓面及空中會所，會所位於項目28樓，不但能足不出戶解決生活所需，更可全天候享用各式各樣的消閒玩樂設施。

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