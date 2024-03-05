中原按揭王美鳳：摸貨絕迹10多年　銀行需時評估

上周公布的財政預算案宣布樓市全面撤辣，市場預期「摸貨」在撤辣後或再現，惟市傳有大型銀行表示停止承造確認人轉讓(俗稱「摸貨」)個案的按揭。中原按揭董事總經理王美鳳指出，據了解現時大部分銀行未有接受「摸貨」按揭申請，除了基於該類交易的買賣程序及條款較一般交易複雜，以及可能涉及之風險較高之外，當中亦基於樓按措施實施超過15年，十幾年來已沒有摸貨交易，有銀行即使持正面態度仍需時間去重新評估潛在風險及按揭流程上的做法。

王美鳳指，即使現時有個別銀行可接受摸貨交易的按揭申請，買家需留意，為了管理信貸風險，很多時銀行要求只限接受摸貨一次的交易，而估價亦以原合約、確認人轉售合約及估價之間的低者為準，即是若果確認人轉售的價格高於原合約，銀行仍以原合約之較低價及估價之低者為準。建議買家在進行確認人轉售交易前先諮詢按揭顧問或銀行有關意見。

「摸貨」是指是一位買家在與原業主簽署正式買賣合約後，但在指定成交日期前(即簽署樓契及支付餘款前)，以高於其購入價，將其原先與業主簽署之買賣合約權益轉讓給另一位買家，從中達到圖利目的。