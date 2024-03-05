新地反對屯門康寶路一帶發展公屋　惟規劃署不支持

資料顯示，上述康寶路、青麟路與五柳路交界用地，原為住宅戊類及顯示為道路的用地，政府計劃改作住宅甲類28地帶。

新地透過其子公司Join Smart Limited提出反對申述，集團自2014年已多次申請於包括上述地盤的範圍內發展私人住宅，並已獲得城規會許可，惟實施的發展權利卻因政府研究及公營房屋發展的環評程序而被剝奪。

現時地盤周邊絕大部分為公營房屋，認為在規劃與社會層面上都不可取。而集團擬議的私人住宅項目有利為社會提供更好的房屋組合，不需收回土地已準備好展開發展。要求於有關修訂的說明書當中，加入「私人房屋發展」字眼，以令地盤有容納私人住宅發展的彈性。

不過，規劃署不予支持，並建議城規會維持上述原有修訂，有關公營房屋發展的道路工程建議已於1月底刊憲，同日亦否決了申述人所提出的換地申請，反映政府就發展公營房屋已有明確方向。