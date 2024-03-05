海怡半島兩房戶以613萬沽出　持貨10年賺25萬

藍籌屋苑再錄平價成交，鴨脷洲海怡半島兩房單位，剛以613萬元沽出，屬同類型單位近年低位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島28座低層D室，實用面積約535方呎，兩房間隔，以613萬元沽出，呎價約11,458元，屬同類型單位近年新低，原業主持貨近10年，帳面獲利25萬元。

●中原董通指，上環康威花園A座高層2室，實用面積約418方呎，兩房間隔，享海景，原先以690萬元放售，但因有租約，不能睇樓，減價70萬元，最終以620萬元連租約易手，呎價約14,833元，新買家為投資客，並非香港永久居民。

●中原理劉秀瑜稱，中半山雨時大廈高層F室，實用面積約318方呎，開放式間隔，今年初以768萬元放售，最新以700萬元成交，累減68萬元，呎價約22,013元，新買家為投資客，入市單位收租。

●美聯李聖智表示，柴灣杏花邨39座高層6室，實用面積約499方呎，兩房間隔，獲外區用家以638萬元承接，呎價約12,786元，建築呎價約為10,476元，購入作上車自用。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，大角咀港灣豪庭6座低層C室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以約750萬元放售約3個月後，獲同區客洽詢，議價後減價約49.2萬元，以700.8萬元易手，呎價約15,039元，新買家為首置客。

●美聯張曉盈表示，長沙灣昇悅居1座中高層F室，實用面積約609方呎，三房間隔，望內園景，叫價930萬元，外區買家趁財政預算案宣布全面撤辣，決定購入第二套物業，最終以890萬元入市，呎價約14,614元。

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新界區

●祥益黃慶德表示，屯門居屋悅湖山莊12座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，區內客見屋苑鄰近工作地點，可步行前往，原業主反價18萬元，已補價自由市場以338萬元購入，呎價約7,842元。

●祥益古文彬指，屯門居屋兆康苑F座高層1室，實用面積約548方呎，三房間隔，區內分支家庭客見屋苑鄰近子女上學地點，見單位附裝修，已補價自由市場以426萬元購入自住，呎價約7,774元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天盛苑A座高層9室，實用面積約634方呎，三房間隔，新買家為綠表客，獲減價15萬元，考慮到家人居於鄰近屋苑方便日後互相照應，未補價第二市場以453萬元購入，呎價約7,145元。

●美聯張國成稱，元朗世宙3座中層F室，實用面積約645方呎，套三房間隔，單位早前以800萬元放售，獲用家洽購，議價兩萬元，漏夜不睇樓以798萬元承接，呎價約12,372元，原業主於2015年以804.6萬元購入，帳面蝕6.6萬元。

●美聯陳鋒表示，元朗錦田北PARK YOHO第28座低層E室，實用面積約251方呎，開放式設計，早前以300萬元放售，外區收租客洽購，漏夜追價追價8萬元，以308萬元承接，呎價約12,270元，原業主2019年以456萬元購入，帳面蝕148萬元。

●美聯馮根明指，元朗朗屏8號3座中層H室，實用面積約702方呎，套三房設計，早前以930萬元放售，獲區內首置客洽購，議價30萬元，以900萬元承接，呎價約12,821元。

●中原蔡天賜表示，水威尼斯花園1座高層C室，實用面積約436方呎，兩房間隔，放盤時開價約408萬元，最終以399萬元易手，呎價約9,151元，新買家為上車客。

●中原賴作智指，上水御皇庭2座中層H室，實用面積約372方呎，兩房間隔，去年3月放盤時開價約540萬元，最終以470萬元易手，呎價約12,634元，新買家為內地客。

●世紀21奇豐陳偉康表示，粉嶺碧湖花園3座高層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，放盤達7個月，叫價430萬元，獲同區投資客即睇即買，以418萬元成交，減幅約2.8%，呎價約10,450元。

●中原蔡堅濤稱，粉嶺居屋景盛苑A座高層3室，實用面積約598方呎，三房間隔，未補價第二市場開價約428萬元，日前反價兩萬元，以430萬元獲承接，呎價約7,191元。

●中原黃達雄表示，大埔居屋頌雅苑C座中層13室，實用面積約443方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約395元，議價後以338萬元沽出，呎價約7,630元，新買家為同區上車客。

●世紀21奇豐楊麗娟指，火炭居屋旭禾苑中層16室，實用面積約454方呎，兩房間隔，望市景，放盤兩星期，未補價第二市場叫價480萬元，調整至460萬元沽售，呎價約10,132元，原業主於2020年8月購入，帳面獲利147萬元。

●利嘉閣郭建民稱，沙田中心廣寧大廈中層A室，實用面積約288方呎，兩房間隔，以439萬元成交，呎價約15,243元，原業主於2017年以413萬元買入，持貨約7年帳面獲利約26萬元。

●世紀21奇豐吳元利表示，沙田第一城36座中層F室，實用面積約478方呎，三房間隔，望園景，單位放盤7個月，開價690萬元，累減168萬元，減幅約24.3%，以522萬元成交，呎價約10,921元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山3月暫錄約13宗二手買賣，迎海．駿岸8座中層E室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，開價約740萬元，議價後以728萬元易手，呎價約14,677元，原業主持貨約9年，帳面蝕讓約8萬元。

●中原徐可志表示，馬鞍山聽濤雅苑1座低低層D室，實用面積約870方呎，套三房間隔，望園景，開價約1,100萬元，最新以993萬元易手，呎價約11,414元，原業主於2018年以約1,050萬元買入，持貨約6年帳面蝕讓57萬元，期內貶值約5.4%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢銀線灣銀輝別墅雙號屋，實用面積約1,690方呎，套四房套連工人房間隔，望園景，連花園約1,806方呎，獲買家以3,500萬元承接，呎價約20,710元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園2座中層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，有裝修，去年9月未補價第二市場叫價650萬元放售，近日調整至599萬元，區外綠表買家以548萬元購入，累減102萬元，呎價9,288元。

●中原柯勇稱，將軍澳3月暫錄約52宗成交，按月反彈3.7倍，日出康城領都1座右翼高層A室，實用面積約964方呎，套四房及儲物房間隔，望海景，以1,100萬元易手，呎價約11,411元。

●中原朱偉源表示，將軍澳君傲灣3座中層F室，實用面積約456方呎，兩房間隔，最初開價700萬元，現以675萬元易手，呎價約14,803元，原業主於2007年以248萬元購入。

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