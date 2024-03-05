新盤周五錄逾114宗成交　傳有大手客連掃9伙

市場購買力流入一手市場，周二(5日)錄得逾114宗新盤成交，連續3日成交量破百。其中，鰂魚涌項目單日售出24伙，市傳有大手客連環掃入9伙，發展商即晚加推應市。

●九龍灣泰峯示範單位曝光 未來一至兩日內開價

王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周二(5日)率先開放示範單位予傳媒參觀，部署未來一至兩日內開價。該集團董事總經理王惠貞稱，項目會按市場價推售，示範單位有望周末對公眾開放。項目合作夥伴，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，該盤的推售部署會全速前進。全面撤辣後新盤交投大增，相信樓價企穩後會有機會向上。

●將軍澳日出康城第12A期命名為SEASONS PLACE

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12A期，周二(3日)正式公布命名SEASONS PLACE。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，整個項目分3期發展，合計提供1,985伙，SEASONS PLACE涉650伙，已獲批預售，全數屬分層單位，主打一至兩房間隔，料可迎合首置客人士的需求。項目將盡快落實推盤時間表。

●Belgravia Place第1期非永居客佔2成 次輪銷售收逾4000票

●西南九龍維港滙單日沽3伙 吸金逾3,260萬元

信和置業（00083）旗下樓盤於周二(5日)連錄承接，其中與4大發展商合作的西南九龍維港滙系列沽出3伙，涉額逾3,260.5萬元，其中維港滙II第3A座28樓C室，實用面積496方呎，以1,484.24萬元售出，呎價約29,924元。另外兩伙為維港滙III單位，包括一伙連平台特色戶，項目2座1樓D室，實用面積290方呎，連152方呎平台，成交價900萬元，呎價約31,034元。

●鰂魚涌THE HOLBORN單日沽24伙 市傳涉大手客

●將軍澳海茵莊園周二錄得17宗成交

九龍建業旗下將軍澳海茵莊園，於周二(5日)單日錄沽17伙，套現逾8,169萬元，將於周五(8日)以先到先得形式發售33伙。利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，為「海茵莊園」買家呈獻全新置業優惠。由即日起至3月31日期間，首10名經利嘉閣地產購入「海茵莊園」指定單位買家，即可獲贈「優質家庭電器禮券」。

●旺角ONE SOHO連環售出7伙

●何文田譽林三房1,578萬元沽

●西半山尚璟三房連車位作價1.1億元

崇傑地產發展的西半山尚璟錄大額成交，項目於周二(5日)沽出15樓B室，實用面積2,206方呎，三房連雙套房間隔另設書房，連車位成交價1.158億港元，呎價約52,493元。第一太平戴維斯指出，買家以60天短成交付款計劃支付，反映市場資金充裕。

●油塘蔚藍東岸6伙推「一口呎價」優惠

●西半山帝滙豪庭1伙提價三成

●旺角雋薈今日起發售最後9伙

由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，周二(5日)起發售全盤最後9伙，全屬開放式戶，實用面積由160至228方呎，包含1伙連天台特色戶，扣除最高10%折扣，折實價421.6萬至 656.5萬元，折實呎價介乎24,477至28,794元。資料顯示，項目預計關鍵日期為今年6月8日。

●沙田名日‧九肚山四房連家具成交價1,610萬元

●黃大仙薈鳴單日錄4宗成交