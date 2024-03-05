新盤周五錄逾114宗成交 傳有大手客連掃9伙
2024年03月05日 22:04
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市場購買力流入一手市場，周二(5日)錄得逾114宗新盤成交，連續3日成交量破百。其中，鰂魚涌項目單日售出24伙，市傳有大手客連環掃入9伙，發展商即晚加推應市。
●九龍灣泰峯示範單位曝光 未來一至兩日內開價
王新興集團旗下九龍灣觀塘道泰峯，周二(5日)率先開放示範單位予傳媒參觀，部署未來一至兩日內開價。該集團董事總經理王惠貞稱，項目會按市場價推售，示範單位有望周末對公眾開放。項目合作夥伴，新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，該盤的推售部署會全速前進。全面撤辣後新盤交投大增，相信樓價企穩後會有機會向上。
●將軍澳日出康城第12A期命名為SEASONS PLACE
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12A期，周二(3日)正式公布命名SEASONS PLACE。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，整個項目分3期發展，合計提供1,985伙，SEASONS PLACE涉650伙，已獲批預售，全數屬分層單位，主打一至兩房間隔，料可迎合首置客人士的需求。項目將盡快落實推盤時間表。
●Belgravia Place第1期非永居客佔2成 次輪銷售收逾4000票
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第1期銷情火熱，過去周日(3日)首輪推售138伙即日沽清，緊接周四(7日)次輪發售208伙。恒基物業代理營業 (一)部總經理林達民表示，次輪銷售暫收逾4,000張入票，超額約18.2倍。
●西南九龍維港滙單日沽3伙 吸金逾3,260萬元
信和置業（00083）旗下樓盤於周二(5日)連錄承接，其中與4大發展商合作的西南九龍維港滙系列沽出3伙，涉額逾3,260.5萬元，其中維港滙II第3A座28樓C室，實用面積496方呎，以1,484.24萬元售出，呎價約29,924元。另外兩伙為維港滙III單位，包括一伙連平台特色戶，項目2座1樓D室，實用面積290方呎，連152方呎平台，成交價900萬元，呎價約31,034元。
●鰂魚涌THE HOLBORN單日沽24伙 市傳涉大手客
恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN周二(5日)加推第7號價單，涉及69個單位，折實售價494.69萬港元起。加推單位實用面積220至314方呎，折實售價494.69萬至783.36萬元，呎價約21,907至28,280元。項目同日上載銷售安排，周六(9日)發售30伙，部分為新加推單位。該項目今日單日再沽24伙，套現逾1.4億元，市傳當中9伙由同一組買家購入。
●將軍澳海茵莊園周二錄得17宗成交
九龍建業旗下將軍澳海茵莊園，於周二(5日)單日錄沽17伙，套現逾8,169萬元，將於周五(8日)以先到先得形式發售33伙。利嘉閣地產為配合發展商的銷售部署，為「海茵莊園」買家呈獻全新置業優惠。由即日起至3月31日期間，首10名經利嘉閣地產購入「海茵莊園」指定單位買家，即可獲贈「優質家庭電器禮券」。
●旺角ONE SOHO連環售出7伙
信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，連沽7伙，實用面積285至374方呎，成交價575.4萬至879.1萬元，呎價約18,744至23,504元。
●何文田譽林三房1,578萬元沽
據項目成交紀錄冊，永義國際(01218)旗下的何文田窩打老道譽林，周二(5日)連沽兩伙，共涉2,482.9萬元。其中，10樓A室，為實用面積698方呎的三房單位，成交價1,578.3萬元，呎價約22,612元。
●西半山尚璟三房連車位作價1.1億元
崇傑地產發展的西半山尚璟錄大額成交，項目於周二(5日)沽出15樓B室，實用面積2,206方呎，三房連雙套房間隔另設書房，連車位成交價1.158億港元，呎價約52,493元。第一太平戴維斯指出，買家以60天短成交付款計劃支付，反映市場資金充裕。
●油塘蔚藍東岸6伙推「一口呎價」優惠
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，周二(5日)公布推出限時優惠，有6伙單位以「一口呎價」15,888元發售。個別單位變相賣平最多約兩成。6伙涵蓋開放式戶至兩房間隔，屬重售單位，實用面積由271至520方呎，以統一實用呎價形式發售，折實價介乎430.56萬至826.18萬元。
●西半山帝滙豪庭1伙提價三成
恒基地產(00012)旗下已屆現樓、位於西半山豪宅樓盤帝滙豪庭，周二(5日)修訂價單，將12樓B室的定價由2,516.6萬元，上調30%至3,273.6萬元，該單位實用面積1,023方呎，兩房連儲物室間隔。價單已取消原有享1%折扣的「現金或即時按揭付款計劃」。
●旺角雋薈今日起發售最後9伙
由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，周二(5日)起發售全盤最後9伙，全屬開放式戶，實用面積由160至228方呎，包含1伙連天台特色戶，扣除最高10%折扣，折實價421.6萬至 656.5萬元，折實呎價介乎24,477至28,794元。資料顯示，項目預計關鍵日期為今年6月8日。
●沙田名日‧九肚山四房連家具成交價1,610萬元
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周二(5日)通過招標售出第1座3樓C室，實用面積1,226方呎，屬四房連家具單位，成交價1,610萬元，呎價約13,132元，享有車位認購權。發展商表示，正積極考慮短期加推招標單位。
●黃大仙薈鳴單日錄4宗成交
宏安地產(01243)旗下黃大仙薈鳴於周二(5日)再錄4宗成交，涉額約1,663萬港元。集團執行董事程德韻表示，該4宗成交全屬一房戶，買家均選用「買樓收租易付款計劃」，成交金額由386.1萬至438.4萬元，呎價約16,215至17,894元。項目開售至今兩個月內共售出110伙，佔可售單位達約60%，總銷售金額約5.3865億元。