【夜市UPDATES】美股早段全線向下　港股夜期低水

美股周二早段偏軟，道指現跌189點，報38,800點；標指現跌28點，報5,102點；個別明星科企傳來負面消息下，納指現跌185點或1.14%，報16,022點。港股夜期現升44點，報16,154點，較本港收市低水9點。

蘋果公司(Apple Inc.)早前被個別券商下調投資評級，一大原因是iPhone內地銷情惹憂。果不期然，Counterpoint Research統計顯示，今年首6個星期，內地iPhone銷量按年暴瀉24%，市佔率縮3個百分點至16%，失落「一哥」地位。Apple股價周二早段續跌最近3%，報170.08美元。

Tesla在華銷量創14個月低

另一家在華銷情遇冷的重磅美企是特斯拉(Tesla)，中國乘聯會早前公布，該企上月內地汽車銷量僅6.03萬輛，按年跌19%，創2022年12月後單月新低。即使今年農曆新年由1月變成2月是原因之一，券商已警告不利股價，並下調今季全球銷量預測，股價繼周一瀉7.14%後，周二現跌逾2%，行政總裁馬斯克亦因此把世界首富之榮銜讓予亞馬遜創始人貝索斯。

Target上季純利年增逾57%

另外，折扣零售店Target公布，截至2月3日底止第四財季，同店銷售按年跌4.4%，收入按年增長1.66%至319.19億美元，純利按年增長57.76%至13.82億美元；指引明年1月底止本財政年度，同店銷售介乎持平至增長2%，勝上財年的跌3.7%；每股盈利8.6至9.6美元，以中間值計增長1.78%。Target股價早段曾飆13%。