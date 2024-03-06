東方日報B1：港私營經濟連縮兩個月　新訂單續跌

今年已過了兩個月，香港經濟景氣尚未見有大起色。最新公布的2月香港採購經理指數(PMI)數據顯示，經季節調整後由1月的49.9降至2月的49.7，反映營商環境連續兩個月轉差，雖然幅度尚算輕微，但卻足以反映香港經濟乏善足陳的境況依舊未改！

香港2月營商環境再度轉差，新增訂單連帶外銷在內亦見下跌，導致企業縮減經營活動，並繼續看淡業務前景。受訪公司月內有擴充人力，因此清理積壓工作的進度較上一個月顯著。在訂單需求下滑、採購價格攀升的情況下，企業於是緊縮採購活動，但為保銷路，提價卻相當克制。

此外，香港私營企業2月新接的訂單量亦連跌兩月，緊縮程度為去年10月以來最急。單從外銷及來自內地的訂單分析，則兩者都在首季中段持續減少。調查資料又顯示，競爭勁升、市況轉淡、客數減少，這些因素皆促使新增業務緊縮。

標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，2月份PMI數據顯示香港營商環境仍然面臨壓力。市場需求轉差，累及經濟活動滑入緊縮區間，也影響當月採購活動；私營企業對經營前景整體依然看淡，業者普遍憂慮，經濟環境疲弱，有機會拖累未來12個月的市場需求。

香港商業景氣差，一定程度與樓市調整有關。雖然港府已宣布全面撤辣，但始終是後知後覺，支持樓市的效用已打折。投行摩根大通認為，香港樓市成交雖然會增加，但樓價仍要下跌，跌幅料達一成。

摩通的研究報告指出，財政預算案宣布撤辣後，過去幾日樓市銷售反彈，發展商股價溫和上升約1%，反映市場對放寬措施有驚喜。不過，該行認為投資者不會對本港住宅市場前景有過分反應，銷量及樓價會有短暫的提振，但入市興趣有限，市場有更多新盤推出，樓價或再次回到下降軌之中。

該行又預期，今年樓市成交按年增加30%，撤辣後樓市交投量回升，與早前買家因觀望財政預算案而押後買樓，導致樓市需求積壓有關，同時以內地一線城市放寬樓市政策的經驗來看，在一至兩個月內交投會增加，之後卻再度回落；又相信香港情況相若，撤辣後釋放了昔日遭壓抑的需求。樓價方面，該行料住宅樓價將錄5至10%跌幅，對本港發展商股價而言，樓價的推動力較交投更大。

截至去年底，本港一手樓存量已經上升至25個月高位的2.3萬伙，而且潛在推售的單位超過4萬個，而去年只售出1.1萬個單位。摩通認為，即使今年樂觀地估計，全年售出單位數目位增至2.2萬個，仍需要逾30個月的時間，才能消化所有潛在的新盤庫存。

二手樓方面，該行認為，過去數日的二手成交個案中，不少為「損手離場」，反映置業者對樓價信心仍然疲弱，傾向「止蝕」；又指當市場對於樓市的消息再次轉向負面，例如去貨速度下降，相信本港發展商股的沽空比率或再次上揚。