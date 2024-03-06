【東方日報產評】樓市旺恐曇花現　港經濟未脫險境

港府忠言逆耳，等到樓市大跌才動手全面撤銷樓市辣招，初期一手市場稍有反應，但二手樓市仍以蝕讓成交主導，且銀行高調拒為摸貨交易提供按揭服務，也表明不會支持樓市投機活動，多少也是出於對樓市前景的審慎看法。事到如今，看官且別期望全面撤辣可刺激樓市並支持經濟復甦，免得期望愈高失望愈大。再看香港金融市場依然弱勢未改，新股市場仍是死寂，金融地產兩大核心產業弱勢未變，整體私營企業信心疲弱，足見港經濟尚未脫險。

最新的香港採購經理指數顯示，企業正面對成本上升，以及營商環境轉差的難題，新增訂單跌幅擴大，導致企業縮減經營活動，當中以製造業減產幅度最為明顯。

香港經濟非股則樓的結構未有大變。樓市雖已撤辣，惟始終經濟元氣已大傷，且不少中高產已離港，有能力又有信心買樓的人本就減少了，相信待新盤減價吸納一批用家之後，樓市又會恢復淡風。已有不少分析預計，全年樓市交投會有所增加，但樓價看跌的格局未變。

昨日傳來多家銀行拒為樓市摸貨個案提供按揭服務，有生意都不做，是政府施壓斷炒家「水喉」，抑或銀行看淡樓市前景，不願承擔摸貨交易的高風險，不得而知，惟多少都顯示銀行對按揭業務態度審慎，而政府不許樓價炒上的取態亦十分明確。

如是者，相信撤辣對樓市的刺激為時不會太長，也改變不了樓價向下的趨勢。不過，交投有所改善，換樓個案增加，料可短暫緩減地產代理、裝修建築等的經營壓力，亦為周轉困難的企業提供多一點劈價售產套現的機會。

樓市好消息出盡，再看股市，昨日恒生指數又以大成交下跌，回試萬六點關支持。港股缺乏具增長前景的投資題材，且大部分屬中企股，既面對內地需求不振，也無法擺脫美國不斷打壓中國所帶來的衝擊，全球冷待中國資產，正是港股估值更便宜都無人吼的原因。

新股市場是資本市場興衰的一個重要指標，說好的中國友好中東和東盟諸地，至今未見落實在港甚麼重大投資或合作，亦未見有相關大型企業來港上市，香港財金官員只管繼續煲無米粥。持續低迷下去，產業利潤只怕難以維持行業規模，整個行頭「愈做愈縮」。

香港經濟能否走出低潮，關鍵是視乎內地經濟景氣，以帶動中國企業融資、居民消費的需求，帶動中國資產價格走出低谷，並吸引外資重新流入中港市場淘金。問題是，這非香港可以掌握，只有繼續坐冷板櫈，等運到。

可土地與股市稅收都不振，港府依舊「莫財」，最怕庫房靠發債應付財政將成為新常態，非但居民公共服務可持續性成疑，支持港元聯繫匯率的財政實力不如前，早晚會被金融大鱷盯上，再來興風作浪。目前與港元掛鈎的是美元，而美國視中國為頭號敵人要全力打壓，誠然為香港金融市場添上重大風險隱患。

故任外圍股市多好，港股繼續斯人獨憔悴，港元的去向問題，也終歸會殺到埋身，只有靜觀兩強關係變化，看何時觸動破曉時刻！