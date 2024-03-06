黃雯怡：太平洋航運受惠運價回升

太平洋航運此前公布截至去年12月底止全年業績，營業額22.97億美元，按年跌30%；純利1.09億元，按年跌84.4%。董事會建議派發每股1.6港仙的末期基本股息及每股4.1港仙的額外末期特別股息，連同2023年8月派發的中期股息每股6.5港仙，合計12.2港仙，佔全年淨溢利的75%。

公司的小靈便型及超靈便型乾散貨船日均運價為12,250美元及13,830美元，按年下滑48%及51%。主要因疫情結束後港口擁堵改善，利率高企令環球經濟增長放緩影響。不過年初至今，受鐵礦石、煤炭需求增加，中東局勢升溫致紅海繞行及巴拿馬運河擁堵影響，貨運市場景氣度回升，首季盈利水平強勁，料上半年表現較2023年改善。

公司財務水平健康，2023年借款總額下降至3億美元，凈負債比率低於2%，可動用流動資金約5.5億美元。公司全年宣派12.2港仙股息，派息吸引。建議2.3港元買入，暫上望阻力位2.7元，跌破支持位2止蝕。

英皇資本財富管理分析方案高級研究分析員 黃雯怡