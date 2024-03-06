鄭勤龍：港股短線先低後高　惟不宜太過樂觀

由卦象顯示，恒指走勢正處於《雷天大壯》變《雷風恆》之中，在易經「雷」為震動之象，今「大壯」卦和「恆」卦皆帶有「雷」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢或將先低後高。

承接上文預示港股短線仍具向上動力的《水山蹇》變《天地否》卦，恒指上周三(28日)在16,833點開市，當日指數在高見16,844點後轉勢回吐，至上周五(1日)低見16,321點後現反彈，本周一(4日)在高見16,651點後再現回吐，昨日大市下跌了433點，收報16,162點，可說是已應驗了「蹇」卦的卦象為跛足走路的人，引申為目前若恒指要繼續再向上突破，走勢或將會較為反覆，然而有否極泰來之意的「否」卦卦象，則仍有待觀察。

「大壯」卦的卦象為雷在天上，雷為壯，而天為大，因此有壯大之意。在卦序上，大壯是繼遯卦之後，《序卦》曰：｢物不可以終遯，故受之以大壯。｣意指當事物向一個壞的方向持續太久，將會到達盡頭，也隨即準備向反方向行走的時候。

「恆」卦則代表好事多磨之象，按易經卦序的排列，「恆」卦之後便是「遯」卦，《序卦》曰：「物不可以久居其所，故受之以遯，遯者退也。」

因此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為大市短期內或帶利反彈，不過投資者仍不宜過於樂觀。

玄學金融家 鄭勤龍