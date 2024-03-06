陳樂怡：內地電動車業重新洗牌
2024年03月06日 07:00
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本周關注美國聯儲局主席鮑威爾的公開講話，以及非農就業報告，以評估6月減息的可能性。地緣政治因素影響，加上市場押注聯儲局6月減息，推動金價升破每安士2,100美元，劍指歷史高位2,135美元。港股方面，恒生指數昨日跌433點，失守20天線及50天線，或回試15,800點支持。
內地乘聯會初步數據顯示，特斯拉(Tesla)上月中國產汽車銷量為逾6.03萬輛，創下2022年12月以來最低水平，按年減少19%，按月跌近16%。乘聯會表示，市場價格出現明顯波動，廠商和經銷商的觀望氣氛較濃。由於電動車需求疲弱，龍頭車企掀起新一輪減價戰，將會加快行業洗牌。「造車新勢力」當中，以理想汽車(02015)表現相對優勝，距離亦逐漸拉開，股價表現分化將會更明顯。
至於上游鋰礦股，受惠於國際鋰礦減產，鋰價短期改善，帶動鋰礦股反彈。但由於終端需求不振，料行業供過於求持續，鋰礦股反彈傾向短暫。
攜程業務增長可期
個股方面，可留意攜程集團金(09961)。即使內地經濟前景不明朗，春節旅遊數據仍勝預期，出境遊需求維持強勁。攜程春節報告顯示，內地遊、出境遊和入境遊訂單按年均大增，而且超越新冠疫情前的2019年同期水平。
不同平台數據指出，五一預訂開始升溫，故看好攜程營銷效率提升，海外業務發展加快，亞太地區市場份額增長。估值上，該股現價對應2024財年預測市盈率約16倍，低於5年平均值，投資者可趁調整收集，以380元為目標，支持位285元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)