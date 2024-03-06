港股反彈逾200點　科網股強勢　京東飆逾7%

港股高開後持續向好。恒生指數最新升幅擴大至224點或1.38%，報16,387點；國企指數升94點或1.7%，報5,657點；科指升84點或2.52%，報3,407點。

大型科網股普遍反彈，今日放榜的京東集團飆7.85%；阿里巴巴升近3%；美團升2.43%；騰訊升2.23%；小米集團則升1.56%。

【09:21】

港股表現靠穩，力保50天線。恒生指數輕微高開4點，最新升38點或0.24%，16,201點。國企指數及科技指數低開後回揚，國指升18點或0.33%，報5,581點；科指升15點或0.47%，報3,339點。

金融股方面，滙豐控股升0.67%；中國平安升跌0.44%；工商銀行跌0.18%；建設銀行無起跌。香港交易所則升0.17%；友邦保險跌逾1%。

大型科網股普遍反彈，今日放榜的京東集團飆4.53%；美團升0.41%；騰訊升0.45%；阿里巴巴升1.51%；小米集團則跌0.47%。

車股個別發展，蔚來上季虧損收窄，股價升0.35%；理想汽車跌1.25%，連跌三日；小鵬汽車升1.94%。