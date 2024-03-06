內媒：阿里叫停阿里雲分拆　內部重啟自由調職

報道稱，目前菜鳥的上市工作仍在進行，惟阿里的態度是「菜鳥不會著急上市，會等到投資者願意給予阿里滿意的估值水平時」，才會再推進菜鳥上市。

盒馬方面，仍在積極尋求引入新的戰略投資者，包括接觸上海地方引導基金、泰國正大集團、華潤集團、中糧集團等多個潛在投資者，目前估值約37億美元，遠低於早前的100億美元。

傳阿里重啟內部自由調職

另外，阿里擬在淘天集團和國際數字商業集團之間恢復員工自由流動，預計將於本月中啟動，近期已開始試點員工「轉崗打通、工齡延續，淘天員工轉崗至國際數字商業，不再需要先辭職再入職」。

由去年8月開始，阿里關閉不同業務集團之間的自由調職。報道引述一位阿里人士認為，重啟調職利好公司，之前員工若要調職到另一業務集團，需要先離職，再重新入職，工齡也無法延續，造成不必要的人才流失。

報道還指，阿里原計劃最先上市的三個業務，目前均出現變數，包括阿里雲放棄分拆上市、盒馬暫緩上市及菜鳥推遲上市。