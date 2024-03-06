比特幣破頂後急瀉　高位冧8%　徘徊6.3萬美元

加密貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)周二(5日)一度突破6.9萬美元關，交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣昨夜10時50分許，高見每枚69,244美元歷史新高；不過，價格及後急速回落，一度跌穿6萬美元水平。

截至本港時間10時許，比特幣於6.3萬美元水平徘徊，現報每枚63,347美元，較高位約6.9萬美元回落約8.5%；以太幣則報3,524美元。

自1月底美國證券交易委員會(SEC)批准11隻比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)以來，投資者重拾對加密貨幣的興趣，比特幣周二超越2021年11月的6.89萬美元的歷史紀錄。

加密貨幣平台Anchorage Digital行政總裁Nathan McCauley表示，比特幣創新高屬加密貨幣的一個轉捩點，過去傳統金融機構對加密幣「袖手旁觀」，到目前成為加密貨幣的主要推動者。

至於價格觸頂後回落，Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick認為，比特幣連續幾日一直飆升，「當任何資產出現這種程度的擴張時，出現獲利離場屬正常的現象。」