張智威：港股未到入市時機　金價續可看高一線？

隔晚美股道指急跌逾400點，港股周三(6日)反覆則靠穩。信誠證券聯席董事張智威表示，恒指由1月底低位14,800點，反彈至上月底約16,800點水平，累積升逾2,000點，出現調整亦在所難免。他預期指數短期有機會下試保力加通道下方支持約15,600至15,700點，該區間同時亦是牛熊街貨分布圖，牛證重貨區所在，相對期指張數有約3,000張，現階段未宜心急入貨。另外，他提醒亦需要留意重磅股業績，或會左右大市走勢。

市場憧憬美國聯儲局6月減息，加上有避險資金流入金市，國際金價再創下紀錄新高。張指出，大行普遍看好金價，認為地緣政治局勢風險、經濟衰退，加上減息憧憬等因素，均增加黃金需求，資金亦流入金市，對金價有支持。若看好金價走勢，可留意相關ETF。