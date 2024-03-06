張智威：港股未到入市時機 金價續可看高一線？
2024年03月06日 11:24
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（Getty Images圖片）
隔晚美股道指急跌逾400點，港股周三(6日)反覆則靠穩。信誠證券聯席董事張智威表示，恒指由1月底低位14,800點，反彈至上月底約16,800點水平，累積升逾2,000點，出現調整亦在所難免。他預期指數短期有機會下試保力加通道下方支持約15,600至15,700點，該區間同時亦是牛熊街貨分布圖，牛證重貨區所在，相對期指張數有約3,000張，現階段未宜心急入貨。另外，他提醒亦需要留意重磅股業績，或會左右大市走勢。
市場憧憬美國聯儲局6月減息，加上有避險資金流入金市，國際金價再創下紀錄新高。張指出，大行普遍看好金價，認為地緣政治局勢風險、經濟衰退，加上減息憧憬等因素，均增加黃金需求，資金亦流入金市，對金價有支持。若看好金價走勢，可留意相關ETF。
阿里巴巴(09988)原計劃最先上市的3項業務據報有變，包括菜鳥押後上市；盒馬暫緩上市，但仍尋求引入戰略投資者；至於阿里雲不再分拆上市。張智威表示，雖然市場對有關業務變動似乎反應不大，阿里巴巴股價靠穩，但未宜對阿里分拆消息有過分憧憬，其股價技術上仍有機會跌穿70港元，並下試68元水平，暫未到買貨時機。