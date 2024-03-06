報告：亞太地區金融犯罪合規年度成本達3510億

LexisNexis®Risk Solutions發布最新的亞太地區《金融犯罪合規真實成本報告》。Forrester Consulting委託進行的2023年度研究顯示98%的金融機構反映金融犯罪合規成本有所增加，而亞太區所研究國家的金融犯罪合規總成本已達到450億美元。

金融機構正尋找在遵守法規的同時降低成本的方法。39%的金融機構表示金融犯罪相關法規和監管預期的不斷升級，成為推動成本上升的主要因素。此外，81%的金融機構表示削減合規方案成本是未來12個月的首要任務。

隨着制裁環境日益複雜，金融機構制裁篩查的工作量劇增，79%的受訪機構表示篩查警報數量有所增加，為機構帶來愈加嚴峻的挑戰。

研究的主要發現：

•技術成本導致金融機構成本增加，反映出滿足嚴格合規要求所需的大量投資。具體來說70%的機構注意到表示與合規/「了解你的客戶(KYC」軟件相關的技術成本有所增加，74%的機構表示與網絡/系統和遠程辦公相關的技術成本有所增加。

•75%的亞太機構表示，勞動力成本是成本上漲的主要驅動因素。這強調了需要投資在高素質合規專業人員的重要性，以有效應對和滿足嚴格的合規要求。

•加密貨幣、數碼支付和人工智能技術正在成為非法活動的工具。在複雜的監管環境中，機構正努力應對這些複雜的犯罪方法。當被問及過去12月中金融犯罪的類型時，各機構觀察到超過20%的顯著增長其中23%的機構反映涉及加密貨幣的金融犯罪有所增加，而23%的受訪機構則提到涉及使用人工智能(AI)的使用，令金融犯罪出現增長。

LexisNexis Risk Solutions金融犯罪合規全球主管Matt Michaud表示：「亞太地區金融機構的金融犯罪合規成本明顯上升，整個工作流程的團隊都能留意到這一影響。專業的

內部合規團隊必不可少但企業應積極尋求降低勞動成本、提高合規效率的方法。犯罪分子的適應能力很強，金融機構需要一個擁有先進工具、數據和分析能力的合作夥伴才能與時俱進保持領先地位。」

《金融犯罪合規真實成本報告》收集了來自亞太地區(包括澳洲、中國大陸、印度、日本和新加坡)271名金融機構中負責金融犯罪合規決策者的回覆。