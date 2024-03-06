中小企調查：成本上升及盈利能力成今年主要挑戰

昆士蘭保險公布對香港中小企業進行的年度調查指出，中小企普遍保持樂觀之餘，同時也意識到未來的營商挑戰；約40%受訪企業指成本上漲和盈利能力下跌是2024年的主要業務挑戰；39%表示招聘和挽留員工是當前要務；另有34%、33%和32%受訪企業分別認為現金流及融資渠道、訂單不足，以及如何招來和留住顧客也是主要挑戰。

調查顯示，儘管潛在營商風險仍然存在，受訪企業對未來一年的前景依然保持樂觀。該調查在2023年12月至2024年1月進行，合共訪問了616位中小企業決策者，內容圍繞其觀點和體驗。

70%的香港中小企預期2024年經濟表現勝過2023年，其中63%受訪者2023年營業額已錄得增長，另有70%預期2024年營業額進一步上升。

預期這些挑戰會持續存在，而受訪企業的主要憂慮包括：35%憂慮經營成本、33%擔心如何招來新顧客、33%認為有需要整合服務、31%憂慮員工成本，以及30%擔心公司的盈利能力。

約79%的受訪本地中小企在2023年遇過至少一次經營問題。名列第一的是遭黑客入侵，受訪企業最擔心的是被網上盜取敏感數據和資訊。對比去年的調查結果，遭黑客入侵的企業比例大幅上升，去年只有18%受訪企業遭遇這個問題，但2024年的比例卻飆升至30%。今年有20%受訪企業因業務中斷而損失收入，17%受訪企業的知識產權受到侵犯，較去年同期顯著上升8%。另有16%表示流失核心員工，同樣16%企業指設備損壞而蒙受損失。