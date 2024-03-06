長沙灣Belgravia Place暫錄超購25倍　料短期內推特色戶

視乎明日銷售反應，若去貨率高或短期內再加推新一批單位，項目特色單位亦有機會短期部署招標推出，相信呎價會較系內同區西洋菜北街曉柏峰特色戶每方呎約2.5萬港元為高。

他續稱，Belgravia Place第1期提供3伙特色戶，今日介紹當中面積最大的1B座29樓7室，屬四房連套房及連衣帽間與儲物室間隔，實用面積756方呎，附設160方呎平台及630方呎私人天台，總戶外空間約828方呎，配以3.8米特高樓層高度。單位屬三面單邊，享主教山山景、大坑東遊樂場及界限街遊樂場景觀，亦可遠眺海灣景致。

撤辣後旗下樓盤銷情凌厲，由2月28日全面撤辣當日計起，截至今日下午約3時，該部門項目已錄247宗成交，套現約14.1億元。當中涉及6個項目，以上述Belgravia Place第1期佔138伙最多，紅磡BAKER CIRCLE‧GREENWICH及曉柏峰亦錄51及45伙。

當中特色單位備受追捧，昨日(5日)系內連錄同類買賣，其中曉柏峰A座26樓A2室，實用面積589方呎，平台及天台254及571方呎，成交價1,472.5萬元，呎價約25,000元。

另外，粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue，昨亦以1,088.8萬元沽出C座地下5室連花園單位，單位實用面積601方呎，花園343方呎，呎價約18,116元。