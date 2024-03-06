啟德天璽•海首推68伙　下周三起招標發售

新地副董事總經理雷霆表示，項目位於跑道最前端，享有遼闊海景，相信會掀起中港豪宅買家搶購熱潮。他指，樓市撤辣效果顯著，市場氣氛改善，成交量增加，活化市民換樓鏈，相信下半年利息可望見頂回落，將加快樓市復甦。他相信撤辣不會掀起樓市炒風，可令樓市正常化及健康平穩發展。

新地代理總經理陳漢麟指，首批招標單位包括60伙四房戶及8伙特色戶，單位實用面積介乎約1,100至4,395方呎，當中面積最大為MANSION 1 的VICTORIA HOUSE。

陳漢麟續指，項目將於明(7日)早上10時上載招標文件，主要提供3個付款方法，包括180天即供付款計劃，360天即供付款計劃及首期約15%的建築期付款計劃，另備有一按及二按安排，及4.25%的稅務代繳。項目自上周開放示範單位以供預約參觀後，反應熱烈，至今有逾100組準買家已參觀，非本地客佔約四成，仍有數百組準買家已預約。