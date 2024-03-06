保時捷涉電池起火令貨輪燒至沉沒　福士面臨兩訴訟

外媒報道，2022年有一艘載滿豪車的大型貨輪於北大西洋失火延燒數日，最終損失數千輛豪車。據悉，起火點是保時捷(Porsche)電動車的電池，為此，其母公司福士集團(Volkswagen AG)在德國面臨兩宗訴訟。

其中1項訴訟是，保時捷公司所在地Stuttgart的法院提起。法庭發言人指，訴訟由6名原告提起，包括貨輪營運商商船三井和保險公司安聯(Allianz)等。

Stuttgart表示，原告聲稱起火點是保時捷的電池，並稱，福士集團並未告知運送該類車款的危險性，及必要的預防措施。

這案件於1年前提出，但近期被暫停審理，因為尚未調查關於訴訟的實質內容。第2宗訴訟則正計劃進行調解，目前於Braunschweig法院審理，若無法達成和解，2宗案件都將恢復審理。

福士證實上述訴訟，但拒絕透露更多的細節。

懸掛巴拿馬國旗的大型貨輪Felicity Ace於2年前在大西洋起火，當時船上滿載保時捷、Audi、Bentley和林寶堅尼等近4000輛豪車，船員獲救後貨輪就在海上持續延燒，直到沉沒。

福士內部信件顯示，船上車輛共3965架。據估計，火燒船或對福士造成至少1.55億美元損失。